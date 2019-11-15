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Pegasus'a Çözüm Yönetimi Juri Özel Ödülü

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri deneyimi ödül töreninde 'Çözüm Yönetimi Jüri Özel Ödül'ünü aldı.

Pegasus'a Çözüm Yönetimi Juri Özel Ödülü, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'nin ilk ve tek müşteri deneyimi ödül töreninde 'Çözüm Yönetimi Jüri Özel Ödül'ünü aldı.

Nice Medya tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ve tek müşteri deneyimi ödülü olan CX Awards'ta bu yıl 2'inci kez Türkiye'nin önemli markalarının müşteri deneyimi projeleri ödüllendirildi.

Ödül töreninde Pegasus Hava Yolları, Türkiye'nin en önemli markalarının yarıştığı CX Awards'da Jüri Özel Ödülleri kategorisinde Çözüm Yönetimi Özel Ödülüne layık görüldü. Pegasus Hava Yolları adına Juri Özel Ödülünü Misafir İlişkileri Yöneticisi Nuray Çavuşoğlu aldı.


Pegasus Hava Yolları, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:02 Kaynak: DHA
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