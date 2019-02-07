Son Dakika Haberleri: Pegasus'a Uluslararası Ödül

Pegasus'a Uluslararası Ödül

1 saat önce

Pegasus Hava Yolları, Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri kapsamında "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülü aldı.

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Pegasus Hava Yolları, Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri kapsamında "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülü aldı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ödül töreninde, dünyanın önde gelen şirketlerine ödüller verildi.

Pegasus, organizasyon yeniden yapılanma projesi, kariyer mimarisi ve yetenek yönetimi çalışmalarıyla "Yetenek Stratejisi Oluşturmada En İyi Gelişim" kategorisinde "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belirten Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, bu ödülün Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak geçen yıl uluslararası platformda aldıkları üçüncü ödül olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pegasus'un İnsan Kaynakları departmanı olarak hedefimiz, Pegasus'un başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha da ileri noktaya taşımak amacıyla adil, şeffaf, duyarlı, yenilikçi insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları hayata geçirmek. Bu bağlamda çalışmalarımızı titizlikle ve özveriyle yürütüyoruz. Aldığımız bu değerli ödüller de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu ödüle layık görülmek büyük bir mutluluk ve gurur..."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Ekonomi
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