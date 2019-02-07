Pegasus'a Uluslararası Ödül

Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Human Capital Management (HCM) Mükemmellik Ödülleri kapsamında; "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülüne layık görüldü. Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ödül töreninde, dünyanın önde gelen şirketlerine ödüller verildi. Pegasus; organizasyon yeniden yapılanma projesi, kariyer mimarisi ve yetenek yönetimi çalışmalarıyla "Yetenek Stratejisi Oluşturma'da En İyi Gelişim" kategorisinde "Entegre Yetenek Stratejisi" ödülünün sahibi oldu.

Bu ödülün Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Departmanı olarak 2018 yılında uluslararası platformda aldıkları 3. ödül olduğunu belirten Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, "Pegasus'un İnsan Kaynakları departmanı olarak hedefimiz, Pegasus'un başarısını sürdürülebilir kılmak ve daha da ileri noktaya taşımak amacıyla adil, şeffaf, duyarlı, yenilikçi insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları hayata geçirmek... Bu bağlamda çalışmalarımızı titizlikle ve özveriyle yürütüyoruz. Aldığımız bu değerli ödüller de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu ödüle layık görülmek büyük bir mutluluk ve gurur…" dedi.