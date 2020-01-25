Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak - Son Dakika

Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak

6 saat önce

İlkay DİKİCİ /-Pegasus Hava Yolları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına destek olmak amacıyla iki kente yapılan uçuşlarında, AFAD koordinasyonunda olan dernek, kurum ve kuruluşlardan toplu olarak organize edilmiş yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak, System.String[]

İlkay DİKİCİ/- Pegasus Hava Yolları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına destek olmak amacıyla iki kente yapılan uçuşlarında, AFAD koordinasyonunda olan dernek, kurum ve kuruluşlardan toplu olarak organize edilmiş yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını duyurdu.


Pegasus Hava Yolları, Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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