Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak - Son Dakika

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Pegasus AFAD koordinasyonundaki yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacak
6 saat önce
İlkay DİKİCİ /-Pegasus Hava Yolları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına destek olmak amacıyla iki kente yapılan uçuşlarında, AFAD koordinasyonunda olan dernek, kurum ve kuruluşlardan toplu olarak organize edilmiş yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
İlkay DİKİCİ/- Pegasus Hava Yolları, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında bölge halkına destek olmak amacıyla iki kente yapılan uçuşlarında, AFAD koordinasyonunda olan dernek, kurum ve kuruluşlardan toplu olarak organize edilmiş yardım malzemelerini ücretsiz taşıyacağını duyurdu.
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