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Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek - Son Dakika

Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek

25.08.2021 13:48
Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, 2 doz Kovid-19 aşısını olarak #Aşılıgüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edeceğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, 2 doz Kovid-19 aşısını olarak #Aşılıgüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edeceğini duyurdu.

Pegasus'un sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan videolu paylaşımda, "#AşılıGüzel yarışmam başladı. İki doz aşını ol, uçmanın aşılı güzel olduğu o şehre neden gitmek istediğini anlat, 1000 tane uçak biletinden birini kazan, çünkü hayat #AşılıGüzel" ifadelerine yer verildi.

Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek - Son Dakika


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