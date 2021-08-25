Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek - Son Dakika

Pegasus, #AşılıGüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edecek

Pegasus Hava Yolları, 2 doz Kovid-19 aşısını olarak #Aşılıgüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edeceğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, 2 doz Kovid-19 aşısını olarak #Aşılıgüzel yarışmasına katılan bin yolcuya yurt içi bilet hediye edeceğini duyurdu. Pegasus'un sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan videolu paylaşımda, "#AşılıGüzel yarışmam başladı. İki doz aşını ol, uçmanın aşılı güzel olduğu o şehre neden gitmek istediğini anlat, 1000 tane uçak biletinden birini kazan, çünkü hayat #AşılıGüzel" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika

Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı

Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı: Sıcak hava dalgası geliyor, İstanbullular kavrulacak

Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi

Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi

Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor

Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor

Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş