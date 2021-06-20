Pegasus "Babalar Günü"nü kutladı - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları, Babalar Günü dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Pegasusun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En güzel anılarla varlığını ve sevgisini hep kalbimizde hissettiren tüm babalarımızın #BabalarGünü kutlu olsun. İyi ki varsınız..." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda da "En güzel anıları birlikte yaşadığımız, her yeni maceraya birlikte çıktığımız, elini güvenle tuttuğumuz, bizi her zaman mutlu eden tüm babalarımızın günü kutlu olsun." denildi.