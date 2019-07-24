Son Dakika Haberleri: Pegasus çalışanlarından yeni şirket değerleri videosu
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Pegasus çalışanlarından yeni şirket değerleri videosu

36 dakika önce

Yeni şirket değerlerini yenilikçilik, insan odaklılık, hedef odaklılık, rekabetçilik, etkin ve verimlilik olarak çalışanlarıyla birlikte belirleyen Pegasus Hava Yolları, bunları çalışanlarının yer aldığı eğlenceli bir videoyla tanıttı.

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Yeni şirket değerlerini yenilikçilik, insan odaklılık, hedef odaklılık, rekabetçilik, etkin ve verimlilik olarak çalışanlarıyla birlikte belirleyen Pegasus Hava Yolları, bunları çalışanlarının yer aldığı eğlenceli bir videoyla tanıttı.

Havayolu şirketi Pegasus, çalışanlarıyla birlikte 2018 yılında çıktığı yeni değerler yolculuğunda, şirket değerlerini yeniden tanımladı. Çalışanlarının katkısıyla gerçekleşen 6 çalıştay sonrasında yeni değerler yenilikçilik, insan odaklılık, hedef odaklılık, rekabetçilik, etkin ve verimlilik olarak belirlendi. Bu değerler çalışanlara eğlenceli bir videoyla tanıtıldı.

Bir rap şarkı eşliğinde dönen değerler videosunda, genel müdür ve üst yönetim dahil olmak üzere havaalanı çalışanlarına kadar her departmandan çalışan, şarkıyla birlikte ritim tutup dans ediyor. Videoda çalışanların da şirketin kendisi gibi enerji, dinamik ve heyecanlı olduğu anlatılmak isteniyor.

Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, yenilenen şirket değerleriyle ilgili "Bizi biz yapan, geleceğe taşıyacak, birlikteliğimizi güçlendirerek ve her alanda daha başarılı kılacak 'değerlerimizi' çalışanlarımızla birlikte 1 yıl süren titiz bir çalışma sonucunda yeniden tanımladık. Birlikte belirlediğimiz bu değerleri, çalışanlarımıza yine kendilerinin dahil olduğu eğlenceli ve dinamik bir videoyla tanıtmak istedik. Yeni değerlerimizle çok daha güçlü bir şekilde şirketimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
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