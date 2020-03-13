PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU - Son Dakika

PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU

6 saat önce

Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar durdurdu.

PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU, System.String[]

Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar durdurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Pegasus Havayolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir. İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00'den, 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur. Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz" İfadeleri yer aldı.


- İstanbul
Mehmet Cahit Turhan, Pegasus, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:16 Kaynak: DHA
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