Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane "Yılın CEO'su" seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane 'Yılın CEO'su' seçildi - Son Dakika Ekonomi

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane "Yılın CEO'su" seçildi

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Perapost tarafından gerçekleştirilen ankete göre "Yılın CEO'su" unvanına layık görüldü.

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Perapost tarafından gerçekleştirilen ankete göre "Yılın CEO'su" unvanına layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Pegasus'un dijital dönüşümüne ettiği öncülük, misafiri merkeze koyan hizmet yaklaşımı, verimlilik odaklı yönetim biçimi, sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar aldığı ve devam ettiği görevler ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki aktif çalışmaları sebebiyle "Yılın CEO'su" unvanına layık görülen Mehmet Nane, plaketini Perapost Kurucu Ortağı ve Reklam Grup Direktörü Elçin Gocay'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Nane, Perapost tarafından "Yılın CEO"su olarak seçilmenin ve çalışmalarının takdir edildiğini görmenin büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Ekip ruhunun gücüne yürekten inanan bir profesyonel olarak, bu başarının arkasında kocaman, güçlü bir ekip olduğunu mutlulukla söylemek istiyorum. Pegasus'taki her bir çalışma arkadaşıma bana inandıkları ve büyüme hikayemize kattıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Nane, Pegasus, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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