Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından "Yılın CEO'su" seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından 'Yılın CEO'su' seçildi - Son Dakika Ekonomi

Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından "Yılın CEO'su" seçildi

6 saat önce

(Kurumsal Haber) PEGASUS Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, perakende sektöründe yayın yapan bir kuruluş olan Perapost tarafından her sene gerçekleştirilen anketin bu seneki sonuçlarına göre "Yılın CEO'su" seçildi.

Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Perapost tarafından
(Kurumsal Haber) PEGASUS Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, perakende sektöründe yayın yapan bir kuruluş olan Perapost tarafından her sene gerçekleştirilen anketin bu seneki sonuçlarına göre "Yılın CEO'su" seçildi.

Pegasus'un dijital dönüşümüne ettiği öncülük, misafiri merkeze koyan hizmet yaklaşımı, verimlilik odaklı yönetim biçimi, sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar aldığı ve devam ettiği görevler ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki aktif çalışmaları sebebiyle bu unvana layık görülen Mehmet T. Nane, plaketini Perapost Kurucu Ortağı ve Reklam Grup Direktörü Elçin Gocay'ın elinden aldı.Ödülle ilgili açıklama yapan Mehmet T. Nane, "Perapost tarafından 'Yılın CEO'su olarak seçilmek ve çalışmalarımızın takdir edildiğini görmek benim için büyük bir gurur. Ekip ruhunun gücüne yürekten inanan bir profesyonel olarak, bu başarının arkasında kocaman, güçlü bir ekip olduğunu mutlulukla söylemek istiyorum. Pegasus'taki her bir çalışma arkadaşıma bana inandıkları ve büyüme hikayemize kattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.


- İstanbul
Pegasus, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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