Pegasus golf challenge turnuvası 11'inci kez yapıldı

Pegasus Hava Yolları
'nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül
tarihlerinde Kemer Country
Club'ta gerçekleştirildi. Bu yıl 11'inci kez düzenlenen ve 2 gün süren turnuva ödül töreniyle son buldu. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı turnuvaya golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.
Pegasus Golf Challenge Turnuvası'nda ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören
, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir
, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı
ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane takdim etti.
"ANA AMACIMIZ TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK"
Golf turnuvasının çok güzel geçtiğini söyleyen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Ana maçlarımızdan bir tanesi turizmi çeşitlendirmek. 2023 hedefimiz, 70 milyon turist
, 70 milyar dolar da gelir elde etmek. Bunu genişletmek için spor ana alanlardan biri. Golf sporuna yaptığımız yatırımların bu sene çok ciddi faydalarını gördük. İsveç
ve Danimarka
'dan Antalya
'ya sırf golf amaçlı misafirlerimiz gelmeye başladı. Misafirlerimizi bütün bir yaz boyunca taşıdık, bu sonbaharda da devam edecek. Normalde turist başı beklentimiz bin dolar ama golf turizmine gelenler en az bunun üç katı 3 bin dolardan daha az para harcamıyorlar. Turnuvayla bir taşla birkaç kuş vurmaya çalıştık. Hem ülkemizde yeni bir spor alanının gelişmesine teşvik vermek, destek olmak hem de turizmin gelişmesinde yeni bir kanala yatırım yapmak ve gelir olarak geri dönüşünü sağlamaktı amacımız" dedi.
Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Nihat Özdemir ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı
'dan aldı. Ladies Longest Drive, Men's Longest Drive, Ladies Nearest to Pin, Men's Nearest to Pin ve 11. Yıl Özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken; Ladies Gross ve Men's Gross ödüllerinin sahipleri ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı'nın elinden aldı. Teşvik Ödülü alan sporcu ise ödülünü Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı'dan aldı.
Pegasus Golf Challenge Turnuvası kapsamında 8-12 yaş arası Junior Academy ve 13-18 yaş arası Junior 18 Holes oyuncuları bu sene de ödüllendirildi. Genç oyuncular ödüllerini Junior Kaptanları Fulya Filiz ve Ayhan Elmas'tan aldı.
Pegasus Golf Challenge 2019 Kazananları
Erkekler A Kategorisi
Birinci: Hasan Akçakayalıoğlu
İkinci: Nasut Akosman
Üçüncü: Cengiz Şahin
Erkekler B Kategorisi
Birincisi: Philip Frederick de Waal
İkincisi: Kıvanç Oktay
Üçüncüsü: Şinasi Numan
Erkekler C Kategorisi
Birinci: Oğuz Şenol Yüce
İkinci: Zeynel Ergen
Üçüncü: Selçuk Erkalır
Kadınlar A Kategorisi
Birinci: Hee Ja Jeong
İkinci: Serra Tokar
Üçüncü: Filiz Ahıshalı
Kadınlar B Kategorisi
Birinci: Jeong Su Kim
İkinci: Güneş Öztürk Yılmaz
Üçüncü: Ayşen Erdoğan
Nearest to Pin
Men's - Cengiz Şahin
Ladies - Ayşıl And
Longest Drive
Men's - Eren Sarıateş
Ladies - Zeynep Çelikoğlu
Gross
Men's - Hasan Akçakayalıoğlu
Ladies - Hyun Young Shim
Teşvik Ödülü
Güneş Öztürk Yılmaz
11. Yıl Özel Ödülü (Nearest to the Third Shot on 11th Hole)
Hasan Akçakayalıoğlu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ödül töreninden görüntüler
Turnuvadan gelen detaylar
15.09.2019 - Haber Kodu : 190915130