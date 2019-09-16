Pegasus golf challenge turnuvası 11'inci kez yapıldı

11. Yıl Özel Ödülü (Nearest to the Third Shot on 11th Hole) Hasan Akçakayalıoğlu

Kadınlar B Kategorisi Birinci: Jeong Su Kim İkinci: Güneş Öztürk Yılmaz Üçüncü: Ayşen Erdoğan

Erkekler B Kategorisi Birincisi: Philip Frederick de Waal İkincisi: Kıvanç Oktay Üçüncüsü: Şinasi Numan

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