Son Dakika Haberleri: Pegasus Golf Challenge Turnuvası sona erdi
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Pegasus Golf Challenge Turnuvası sona erdi

1 saat önce

Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası, sona erdi.

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Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası, sona erdi.

Pegasus Hava Yolları'nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği Pegasus Golf Challenge Turnuvası, Kemer Country Club'ta gerçekleştirildi. İki gün süren turnuvaya golf sporunun ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

Turnuvada ilk gün 97, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 200 sporcu yarıştı. Organizasyon sonunda erkekler A kategorisinde Hasan Akçakayalıoğlu, kadınlar A kategorisinde ise Hee Ja Jeong birinci oldu.

Organizasyon sonunda dereceye girenlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in aralarında bulunduğu isimler verdi.

Pegasus Golf Challenge'da dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler A kategorisi: 1- Hasan Akçakayalıoğlu, 2- Nasut Akosman, 3- Cengiz Şahin

Erkekler B kategorisi: 1- Philip Frederick de Waal, 2- Kıvanç Oktay, 3- Şinasi Numan

Erkekler C kategorisi: 1- Oğuz Şenol Yüce, 2- Zeynel Ergen, 3- Selçuk Erkalır

Kadınlar A kategorisi: 1- Hee Ja Jeong, 2- Serra Tokar, 3- Filiz Ahıshalı

Kadınlar B kategorisi: 1- Jeong Su Kim, 2- Güneş Öztürk Yılmaz, 3- Ayşen Erdoğan

Kemer Country, Pegasus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:46 Kaynak: AA
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