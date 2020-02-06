Son Dakika › Dünya › Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi - Son Dakika Dünya
Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi
7 saat önce
Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi
Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane İstanbul Sabiha Gökçe Havaalanı'nda pistten çıkan uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada hastaneye sevk edilenlerden 56 kişinin taburcu edildiğini söyledi.
İl valilerinin idaresinde üç ayrı kriz merkezi kurduklarını belirten Mehmet Nane, kaza nedeniyle alakalı ulaştırma bakanlığı koordinasyonunda tespit çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:25
Son Dakika İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla