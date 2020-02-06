Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi - Son Dakika Dünya

Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi

7 saat önce

Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi

Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi, System.String[]

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane İstanbul Sabiha Gökçe Havaalanı'nda pistten çıkan uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada hastaneye sevk edilenlerden 56 kişinin taburcu edildiğini söyledi.


İl valilerinin idaresinde üç ayrı kriz merkezi kurduklarını belirten Mehmet Nane, kaza nedeniyle alakalı ulaştırma bakanlığı koordinasyonunda tespit çalışmaları devam ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Mehmet Nane, İstanbul, Pegasus, Gökçe, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin Ulaşım Dairesi'ne 6 ayda 3'üncü atama
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:26:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pegasus: Hastaneye sevk edilenlerden 56'sı taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]