Pegasus Hava Yolları, 22 Haziran'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'nın Stansted Havalimanı'na seferlere başlayacak - Son Dakika

Uçuşlara ilişkin Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı