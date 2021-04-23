Pegasus Hava Yolları'nın, 22 Haziran itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'nın Stansted Havalimanı'na seferlere başlayacağı bildirildi.
Uçuşlara ilişkin Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"22 Haziran 2021 itibarıyla Londra Stansted-Ankara Esenboğa seferlerimiz satışa açılmıştır ve icra edilecektir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pegasus Hava Yolları, 22 Haziran'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'nın Stansted Havalimanı'na seferlere başlayacak - Son Dakika