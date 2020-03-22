Pegasus Hava Yolları 65 yaş üstü yolcuların bilet iade ve değişimini ücretsiz yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pegasus Hava Yolları 65 yaş üstü yolcuların bilet iade ve değişimini ücretsiz yapacak - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları 65 yaş üstü yolcuların bilet iade ve değişimini ücretsiz yapacak

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yolcularının biletlerini iade ve değişimini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Pegasus Hava Yolları 65 yaş üstü yolcuların bilet iade ve değişimini ücretsiz yapacak, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, yolcularının biletlerini iade ve değişimini ücretsiz yapacağını duyurdu.

Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların alınan karar doğrultusunda 30 Nisan'a kadar olan biletlerindeki ücretsiz değişiklik ve iade işlemini 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Açıklamada, "Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir." ifadesine yer verildi.

Pegasus Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:32 Kaynak: AA

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