Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü açıklama yaptı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü açıklama yaptı (1) - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü açıklama yaptı (1)

16 dakika önce

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere İzmir'den havalanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın pistten çıkarak kaza yapmasına ilişkin, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane açıklamalarda bulundu.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü açıklama yaptı (1), System.String[]
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere İzmir'den havalanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın pistten çıkarak kaza yapmasına ilişkin, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane açıklamalarda bulundu.

Pegasus Hava Yolları'nın İzmir Adnan Menderes Havalimanı- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan, PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili olarak Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Nane'nin yanı sıra Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özesen, Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk ve Emniyet Yönetimi ve Kalite Uyumluluk İzleme Direktörü Murat Cem Alkan da katıldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Nane, "Acımız çok büyük. Dün, PC2193 sayılı İzmir'den kalkan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek olan uçağımız Sabiha gökçen pist inişi sonrası tutunamayarak, bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası birinci önceliğimiz uçağa bir an önce ulaşarak ve yaralılarımızı kurtarmak ve bu amaçla da gerekli ekiplerimizi hareket ettirmek olmuştur. 18.19'da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36'da benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. 177 yolcu, 6 mürettebat toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil 23 hastaneye sevk edildi. Biraz önce gelmeden bu 180 misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi taburcu oldu" dedi.


- İstanbul
Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza sonrası Pegasus hisselerinde sert düşüş
Uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekiminden geriye bu kareler kaldı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yaralı kurtulan yolcular, korku dolu anları anlattı Son dakika: Pegasus CEO'su, Sabiha Gökçen'deki kaza sonrası düzenlediği toplantıda gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 13:53:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü açıklama yaptı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]