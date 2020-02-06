Pegasus hava yolları genel müdürü açıklama yaptı - Son Dakika

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Pegasus hava yolları genel müdürü açıklama yaptı
6 saat önce
PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI (3)
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI (3)
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