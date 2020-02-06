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Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir...
6 saat önce
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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