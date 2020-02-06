Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, 'Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir... - Son Dakika Ekonomi

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir...

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane,

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bu süreçte tüm resmi otoritelerle koordineli bir şekilde çalışıyoruz."

Pegasus Hava Yolları, Mehmet Nane, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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