Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi." - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: 'Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi.' - Son Dakika Ekonomi

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi."

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane:

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Saat 13.00 itibarıyla 56 yaralı taburcu edildi."

Pegasus Hava Yolları, Mehmet Nane, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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