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Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil...
6 saat önce
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir."
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:46 Kaynak: AA
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane: "Tüm pilotlarımız risk almamaları, stabil yaklaşmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edilir."
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