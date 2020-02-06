Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Maalesef üç vefatımız oldu. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: 'Maalesef üç vefatımız oldu. - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Maalesef üç vefatımız oldu.

7 saat önce

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Maalesef üç vefatımız oldu.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane:

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. 56 yaralı taburcu oldu." - İSTANBUL

Pegasus Hava Yolları, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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