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Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Maalesef üç vefatımız oldu.
7 saat önce
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Maalesef üç vefatımız oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. 56 yaralı taburcu oldu." - İSTANBUL
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