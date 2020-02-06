PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ MEHMET T. NANE AÇIKLAMA YAPTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ MEHMET T. NANE AÇIKLAMA YAPTI (1) - Son Dakika

PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ MEHMET T. NANE AÇIKLAMA YAPTI (1)

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere İzmir'den havalanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın pistten çıkarak kaza yapmasına ilişkin, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane açıklamalarda bulundu.

PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ MEHMET T. NANE AÇIKLAMA YAPTI (1), System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak üzere İzmir'den havalanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın pistten çıkarak kaza yapmasına ilişkin, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane açıklamalarda bulundu.

Pegasus Hava Yolları'nın İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan, PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağının, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ilgili olarak Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Nane'nin yanı sıra Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Nedim Özesen, Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk ve Emniyet Yönetimi ve Kalite Uyumluluk İzleme Direktörü Murat Cem Alkan da katıldı.

3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Nane, "Acımız çok büyük. Dün, PC2193 sayılı İzmir'den kalkan ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek olan uçağımız Sabiha gökçen pist inişi sonrası tutunamayarak, bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası birinci önceliğimiz uçağa bir an önce ulaşarak ve yaralılarımızı kurtarmak ve bu amaçla da gerekli ekiplerimizi hareket ettirmek olmuştur. 18.19'da kazanın meydana gelmesinden sonra 18.36'da benim başkanlığımda 18 kişilik bir ekip toplanmış ve kazayı sevk ve idareye başlamıştır. 177 yolcu, 6 mürettebat toplam 183 kişi vardır. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz, kabin çalışanlarımız dahil 23 hastaneye sevk edildi. Biraz önce gelmeden bu 180 misafir ve çalışanlarımızın 56 tanesi taburcu oldu" dedi.

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-Nane'nin açıklamaları


- İstanbul
Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:30 Kaynak: DHA
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