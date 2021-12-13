Pegasus karbon emisyonunu 2030'a kadar yüzde 20 azaltmayı hedefliyor - Son Dakika

Karbon emisyonuyla ilgili 2030 yılı ara dönem hedefini belirleyen Pegasus Hava Yolları, birim yolcu kilometre başına (RPK) düşen uçuş kaynaklı karbon emisyonunu, 2030 yılına kadar 2019 yılına kıyasla yüzde 20 azaltmayı hedefliyor.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) "2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu" taahhüdünde bulunan öncü hava yolu firmaları arasında yer alan şirket, bu taahhüdü pekiştirmek amacıyla 2030 yılı ara dönem hedefini belirledi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Pegasus Hava Yolları olarak, '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' taahhüdümüzü pekiştirmek amacıyla 2030 yılı için ara dönem hedefimizi belirledik. Bütün çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda şekillendiriyoruz. Filo dönüşümü stratejimiz çerçevesinde yakıt konusunda daha verimli olan Airbus NEO model uçak sayımızı artırarak emisyon yoğunluğumuzu azaltacağımızı öngörüyoruz. Tüm operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi 'sürdürülebilir çevre' anlayışıyla yönetirken, ülkemizin ve bölgemizin en yeşil hava yolu olma hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pegasus'un karbon emisyonu çalışmaları

Açıklamada aktarılanlara göre, filonun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin satın alınması, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarından kaynaklanan emisyon göstergesini yatırımcı ilişkileri internet sitesinde aylık bazda paylaşıyor.

Pegasus, orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise SAF kullanımı, yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.