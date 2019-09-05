Son Dakika Haberleri: Pegasus hava yolları'na altın baykuş ödülü
Son Dakika Ekonomi Haber

Pegasus hava yolları'na altın baykuş ödülü

1 saat önce

PEGASUS Hava Yolları ve Yöntem Araştırma'nın 'Göklerdeki Memnuniyet' adlı araştırma projesi Memnun Baykuş dalında Altın Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.

Pegasus hava yolları'na altın baykuş ödülü, System.String[]
PEGASUS  Hava Yolları ve Yöntem Araştırma'nın 'Göklerdeki Memnuniyet' adlı araştırma projesi Memnun Baykuş dalında Altın Baykuş Ödülü'ne layık görüldü.

Yöntem Araştırma tarafından Pegasus Hava Yolları için gerçekleştirilen 'Göklerdeki Memnuniyet' adlı araştırma projesi, memnuniyeti en iyi ölçen araştırma projelerinin yarıştığı Memnun Baykuş dalında Altın Baykuş Ödülü'nü kazandı. Gerçekleştirilen ödül töreninde ödülü Pegasus Hava Yolları adına Misafir Deneyimi Müdürü Demet Yarkın aldı. Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen yarışmada, gerek araştırma tasarımındaki inovatif yaklaşım, gerekse de müşteri memnuniyetini tüm süreçleri ile düzenli, eksiksiz ve sürdürülebilir bir şekilde ölçmedeki başarısı ile ödül kazanan proje, bu başarıyı aynı zamanda Pegasus Hava Yolları'nın araştırma bulgularını ve Yöntem'in aksiyon önerilerini başarılı stratejilere dönüştürerek Türkiye'de havayolu taşımacılığı alanında yeniliklere imza atması ile de yakaladı. Böylelikle Pegasus Hava Yolları, Baykuş ödüllerinin verilmeye başlandığı 2013 yılından bu yana ödül kazanan ilk özel havayolu firması oldu.

UÇUŞ DENEYİM ANKETİ YAPILDI

Pegasus Hava Yolları,  yurtiçi ve yurt dışı seyahatlerine katılmış tüm misafirlere anket gönderimi yapılarak elde edilen veriler değerlendiriliyor. 23 Haziran tarihinde başlayan uygulama halen devam ediyor. Bugüne kadar 200 binden fazla veri değerlendirilerek analiz edildi. Yapılan bu uygulama Türkiye Araştırma Derneği tarafından ödüle layık görüldü.


Pegasus Hava Yolları, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kişisel verilerin son kayıt tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Erdoğan ile görüştüler! Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi seçmesine kesin gözüyle bakılıyor Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sınırı açarız" restine AB'den ilk yanıt: İyi niyetle hareket edileceğine inanıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pegasus hava yolları'na altın baykuş ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]