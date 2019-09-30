Pegasus hava yolları'ndan bedava bilet açıklaması

Pegasus Hava Yolları , sosyal medyadan yayılan '28'inci yıla özel hediye bilet' paylaşımlarına karşı yolcularını uyardı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Kısa mesaj yoluyla yayılmaya başlayan Pegasus Hava Yolları'nın 28'inci yıla özel hediye bilet dağıtması bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin konu ile hiçbir bağlantısı yoktur, lütfen itibar göstermeyiniz. Misafirlerimizin mağdur olmaması adına konu ile ilgili yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.