Pegasus Hava Yolları'ndan Viyana-Sabiha Gökçen uçuşu ile ilgili açıklama - Son Dakika

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Pegasus Hava Yolları'ndan Viyana-Sabiha Gökçen uçuşu ile ilgili açıklama
11 dakika önce
Pegasus Hava Yolları, Viyana-Sabiha Gökçen uçuşunda rahatsızlanan kaptan pilotun durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
Pegasus Hava Yolları, Viyana- Sabiha Gökçen uçuşunda rahatsızlanan kaptan pilotun durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Pegasus Hava Yolları'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle; "Viyana-Sabiha Gökçen seferini yapan PC902 sefer sayılı TC-CPI kuyruk tescilli uçağımız, bugün kaptan pilotumuzun rahatsızlık geçirmesi üzerine sivil havacılık kuralları gereği sağlık sebebiyle acil iniş talep ederek 2. pilotumuz tarafından emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmiştir. Kaptan pilotumuzun durumu iyi olup gerekli kontroller için hastaneye sevk edilmiştir."
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