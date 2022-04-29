Pegasus Hava Yolları Ramazan Bayramı nedeniyle 71 ek uçuş düzenleyecek - Son Dakika
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Pegasus Hava Yolları Ramazan Bayramı nedeniyle 71 ek uçuş düzenleyecek

29.04.2022 14:05
Pegasus Hava Yolları Ramazan Bayramı nedeniyle 71 ek uçuş düzenleyecek

Pegasus Hava Yolları, Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle iç ve dış hatlarda 71 ek sefer düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları, Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle iç ve dış hatlarda 71 ek sefer düzenleyecek.

Edinilen bilgiye göre Pegasus'un doluluk oranı yen yüksek olan hatlarını İzmir çıkışlı Mardin, Muş, Kayseri ve Elazığ oluşturuyor.

Ramazan Bayramı nedeniyle toplam 71 ek uçuş düzenleyen şirketin, en çok ek sefer koyduğu hatlar ise Sabiha Gökçen- Antalya, Sabiha Gökçen- Kuveyt ve Sabiha Gökçen-Mardin olarak dikkati çekiyor.

Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı iç hatlarında en yoğun talep ise Diyarbakır, Mardin, Batman, Van, Kars, Muş ve Malatya hatlarında görülüyor. Kıbrıs çıkışlı ise İzmir, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep hatlarında yoğunluk yaşanıyor.

Yurt dışına en yoğun talep ise Lyon, Roma, Tel Aviv, Moskova, Tebriz, Tahran, Hurghada ve Şarm El-Şeyh hatlarında görülüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pegasus Hava Yolları Ramazan Bayramı nedeniyle 71 ek uçuş düzenleyecek - Son Dakika


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