Pegasus Hava Yolları Ukrayna seferlerini iptal etti - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle ülkeye düzenlendiği seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, değişiklik ya da iade işlemlerinin "flypgs.com/bilet-islemleri" ve mobil uygulamadan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezi üzerinden ücretsiz yapılabileceği belirtildi.