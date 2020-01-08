Pegasus Havayolları, İran ve Irak seferlerini askıya aldı - Son Dakika

Pegasus Havayolları, bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurdu. Güvenlik gerekçesiyle seferlerin geçici bir süre iptal edildiği öğrenildi. Pegasus uçakları, geçici bir süre İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak.