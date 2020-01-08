PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI - Son Dakika

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PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI
6 saat önce
Pegasus Havayolları, bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:17 Kaynak: DHA
Pegasus Havayolları, bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurdu. Güvenlik gerekçesiyle seferlerin geçici bir süre iptal edildiği öğrenildi. Pegasus uçakları, geçici bir süre İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak.
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