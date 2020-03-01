Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti - Son Dakika Ekonomi

Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

25 dakika önce

Pegasus Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.

Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti, System.String[]

Pegasus Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.

Pegasus, İtalya, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:38 
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