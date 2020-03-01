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Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti
25 dakika önce
Pegasus Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.
Pegasus Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:38
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