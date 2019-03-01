Pegasus Havayolları'nda İlk Kez Yabancı Bir Pilot Göklere Veda Etti

Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan yabancı kaptan pilot Jozsef Janosi göklere veda etti.

Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan yabancı kaptan pilot Jozsef Janosi göklere veda etti. Janosi, Pegasus Hava Yolları'ndan emekli olan ilk yabancı kaptan pilot oldu.



Pegasus Hava Yolları'nda art arda 13 yıl toplamda ise 21 yıl çalışan Macaristan doğumlu kaptan pilot Jozsef Janosi göklere veda etti. Pegasus Hava Yolları'nda ilk kez bir yabancı pilot emekli oldu.



Janosi, son seferini yapmak için Esenboğa Havalimanı'ndan havalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Macaristan doğumlu kaptan pilot Jozsef Janosi'yi uçağın kapısında Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, yöneticiler ve çalışanları çiçekler ile karşıladı.



24 bin 838 uçuş saatine sahip olan Jozsef Janosi'ye ailesinin de katıldığı emeklilik töreni düzenlendi. Törende Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane tarafından kaptan pilot Jozsef Janosi'ye plaket takdim edildi. Törenin sonunda kaptan pilot Janosi, ailesi ile birlikte pasta kesti.



Pegasus Hava Yolları'nda ilk kez yabancı bir pilotun emekli olmasının bir milat olduğunu belirten Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, "Bugün Pegasus'un tarihinde önemli milatlardan bir tanesi. Çünkü ülkemizdeki pilot açığı nedeniyle dönem dönem yabancı pilotlar ile çalışma ihtiyacı duyuyoruz. Bugün emekliliği gelen Jozsef Janosi kaptanımız da, toplamda kesintili olarak 21 yıl kesintisiz olarak 13 yıl Pegasus Hava Yolları'nda hizmet vererek 65 yaş sınırını doldurdu ve bugün emekli oldu. Kendisi bizim ilk emekli olan yabancı pilotumuzdur. O yüzden bugün kendi ailesi ve Pegasus ailesi olarak kendisine çok güzel bir veda yaptık. Kaptanımızı uçaktan karşıladık. Ankara- İstanbul uçuşu son uçuşuydu kendisinin. Kendisini karşıladık ve çok güzel bir kutlama ile kendisini yeni hayatına uğurladık" dedi.



"BİZ ÇOK BÜYÜK BİR EKİBİZ"



Pegasus ailesinin çok büyük bir ekip olduğunu belirten Mehmet Nane," Biz çok büyük bir aileyiz. Yola çıktığımız 1990 yılından bugüne kadar geldiğimizde, 2005 yılında Esas Holding tarafından satın alınıp tarifeli seferi geçişimizden itibaren, biz Pegasus ailesi olarak bugün itibariyle 5 bin 700 kişiye istihdam sağlayan bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde ihtiyacımız gereği yabancı pilotlarımız da yer almakta. Bugün de o yabancı pilotlarımızdan ve bizde en eski çalışan yabancı kaptanlarımızdan bir tanesinin yeni doğum günü diyebiliriz. Çünkü bir hayatını bitiriyor, diğer hayatına başlıyor. Onu da yeni hayatına uğurlamak için buraya geldik. Bu değişen dünyada, hızlı gelişen ve havayolu trafiğinin arttığı bu dünyada kaptan pilotlar bir havayolu şirketi için çok önemli unsurlar. Biz de buna önem verdiğimiz için ben ve yönetim ekibimiz geldik ve kaptanımızı yeni hayatına uğurlamak için burada bulunduk" ifadelerini kullandı.



"DUYGUSAL BİR ŞOK YAŞADIM"



Pegasus Hava Yolları'nda emekli olan ilk yanancı kaptan pilot olan Jozsef Janosi ise duygularını şu sözlerle anlattı:



"Duygusal bir şok yaşadım. Çok mutlu oldum. Burada 20 yılım tam bir pilot olarak geçti. Çok güzel anılar biriktirdim. Bugün yapılan törenden çok keyif aldım. Emeklilik hayatımda biraz dinleneceğim. 20 yıldan beri yurt dışında çalışıyorum. Evimi çok özledim. Kaybettiğim 20 yılı telafi edeceğim. Evimde arkadaşlarım ile olup sosyal hayatıma geri döneceğim. Herkese Türkiye'de çalışmayı tavsiye ediyorum. Pegasus Hava Yolları'nın çok profesyonel buluyorum." - İstanbul

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