Son dakika haberi... Pegasus Havayolları'ndan 65 yaş ve üzeri yolcularla ilgili açıklama - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Pegasus Havayolları, seyahatlerini gerçekleştiremeyecek bu yolcular için ücretsiz açığa alma, cezasız değişiklik ve bilet iadesi yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni yayımladığı genelge kapsamında 65 Yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Pegasus Havayolları 65 yaş ve üzeri yolcuların almış olduğu biletlerle ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Koronavirüs için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı üzerine, bu kısıtlamalardan dolayı seyahat planında değişiklik yapmak isteyen 65 yaş ve üzeri misafirlerimize ücretsiz açığa alma, cezasız değişiklik ve kesintisiz iade hakkı sunulacaktır" İfadelerine yer verildi. Uygulanacak işlemler için biletlerin 10 Kasım 2020 tarihinden önce alınmış, kalkış veya varış şehrinin sokağa çıkma yasağı getirilen şehirlerden biri olması şartı bulunuyor. Ayrıca yolcuların uçuştan önce başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yapılacak bu işlemler 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan uçuşları kapsayacak. Seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarınsa uçuşlara kabul edileceği öğrenildi.

- İstanbul