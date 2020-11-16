Pegasus Havayolları'ndan ilkbahar-yaz sezonu kampanyası

Havayolu şirketi Pegasus, 28 Mart-30 Ekim 2021 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında biletler 99 liradan satılacak.

Pegasus Havayolları 2021 ilkbahar-yaz sezonu için yeni kampanyasını resmi internet sitesinden açıkladı. Şirket, 28 Mart-30 Ekim 2021 tarihleri arasındaki uçuşlarını kampanya kapsamında 99 liradan satışa sunduğunu, 75 bin kapasiteli koltuğu kapsayan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini de 16-20 Kasım tarihleri arasında alması gerektiğini duyurdu.

Direkt uçuşları kapsayan kampanyanın geçerli olduğu hatlar ise şöyle belirlendi:

"Adana-Antalya-Adana, Adana-Bodrum-Adana, Ankara-Antalya-Ankara, Ankara-Bodrum-Ankara, Ankara-Tekirdağ/Çorlu-Ankara, İstanbul Sabiha Gökçen-Alanya/Gazipaşa-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Amasya/Merzifon-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Antalya-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Balıkesir/Edremit-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Bodrum-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Denizli-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Kayseri-İstanbul Sabiha Gökçen, İstanbul Sabiha Gökçen-Konya-İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir-Ankara-İzmir, İzmir-İstanbul-İzmir, İzmir-Kayseri-İzmir"