Pegasus Havayolları'ndan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pegasus Havayolları'ndan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Pegasus Havayolları'ndan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Pegasus Havayolları'ndan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.


Pegasus Havayolları'ndan Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçağın inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmasına ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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