İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı

27.07.2022 17:59

İstanbul-Adana seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilot Fatih Temiz'in yolculara yaptığı anonsta Azer Bülbül'ün şarkısından sözlere yer vermesi sosyal medyada gündem oldu. Kaptan yaptığı anonsta, "Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı. Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim yandık sevda ocağında hep gül olsun kucağında bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı." ifadelerini kullandı.

Adana seferini yapan yolcu uçağının kaptan pilotu Fatih Temiz Nevşehir Ürgüp üzerindeyken anons yaptı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anons sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

"AZER BÜLBÜL'ÜN ŞARKISINDA OLDUĞU GİBİ"

Temiz anonsunda, "İç Anadolu bölgesinde uçmaya devam ediyoruz. Ürgüp tarafındayız efendim mevki olarak. Adana'ya inişimiz lokal olarak 20.40' da yapmayı planlıyoruz. Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı. Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim yandık sevda ocağında hep gül olsun kucağında bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı." dedi.

"SESİM GÜZEL OLMADIĞI İÇİN ŞARKIYI SÖYLEYEMİYORUM"

Temiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoğu bitti azı kaldı efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef sesi güzel olan biri varsa o söylesin. Adana'da hava güzel, muhteşem, sıcaklık 30 derece. Canım Adana'da havanın tadından yenmiyor"

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Kaynak: DHA

Azer Bülbül, Fatih Temiz, Pegasus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul-Adana seferinde pilotun Azer Bülbül şarkısındaki sözleri kullandığı anons sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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