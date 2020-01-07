Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen... - Son Dakika

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Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen...
6 saat önce
Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanında iç hat seferleri yapılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanında iç hat seferleri yapılmaya başlandı.
Son Dakika Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı