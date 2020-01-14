Pegasus, Helsinki uçuşlarını başlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pegasus, Helsinki uçuşlarını başlatıyor - Son Dakika

Pegasus, Helsinki uçuşlarını başlatıyor

7 saat önce

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Helsinki'ye direkt uçuşlarını başlatıyor.

Pegasus, Helsinki uçuşlarını başlatıyor, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Helsinki'ye direkt uçuşlarını başlatıyor.

Şirket açıklamasına göre, yurt dışındaki uçuş noktalarını artırmaya devam eden Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen-Helsinki uçuşları, 9 Haziran 2020 itibarıyla başlayacak ve haftanın 4 günü gerçekleştirilecek.

Uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Helsinki Vantaa Havalimanı'na salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri; Helsinki Vantaa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri 39,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri konumunda. "Kuzey'in Beyaz Kenti" olarak da bilinen şehir, denize ve doğaya en yakın şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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