Son Dakika Haberleri: Pegasus, IATA'nın kadın temsilini artırma girişimini imzaladı
Son Dakika Ekonomi Pegasus, IATA'nın kadın temsilini artırma girişimini imzaladı - Son Dakika Ekonomi

Pegasus, IATA'nın kadın temsilini artırma girişimini imzaladı

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları, IATA üyesi hava yollarının sektörde kadın temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan "25by2025" girişimini dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olarak, cinsiyet dengesini sağlama konusundaki taahhütleri...

Pegasus, IATA'nın kadın temsilini artırma girişimini imzaladı, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, IATA üyesi hava yollarının sektörde kadın temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan "25by2025" girişimini dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olarak, cinsiyet dengesini sağlama konusundaki taahhütleri yerine getireceğinin sözünü verdi.

Pegasus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş hayatında ve özellikle havacılık sektöründe cinsiyet dengesinin sağlanması adına çalışmalar yürüten şirketin "25by2025" girişimi imzaları Almanya'nın Berlin kentinde atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü ve IATA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet T. Nane, cinsiyet eşitliğinin önem verdikleri ve etkin çalışmalar yürüttükleri bir konu olduğunu belirtti.

Nane, şunları kaydetti:

"Şimdi de IATA'nın '25by2025' girişimine imza atarak şirketimiz içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir taahhütte bulunduk. Bu önemli girişimi dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olmanın da gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki Pegasus Hava Yolları'nda pilotluktan üst düzey yöneticiliğe kadar her alanda kadın çalışanlarımızın imzası bulunuyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bu taahhüdümüz ve cinsiyet eşitliği bakış açımızla, en öncelikli hedeflerimizden biri kadın çalışanlarımızın sayısını artırmak olacak."

IATA Genel Başkanı ve CEO'su Alexandre de Juniac, Pegasus'un 25by2025 girişimine yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, 25by2025 girişiminin küresel ve önemli bir sektör olan havacılıkta mevcut iş fırsatlarını daha da güçlendireceğini aktardı.

Pegasus Hava Yolları, Almanya, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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