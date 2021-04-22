Pegasus Hava Yolları, IATA Travel Pass için sözleşme imzaladı - Son Dakika

Pegasus Hava Yolları, misafirlerin Kovid-19 testi gibi yurt dışı seyahatlerde gerekli sağlık belgelerini dijital olarak saklamasına ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass uygulaması için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

IATA Travel Pass uygulamasını Türkiye'de pilot olarak başlatan ilk hava yolu olduğunun belirtildiği açıklamada; Pegasus, misafirlerinin pandemi döneminde değişkenlik gösteren yurt dışı ülke giriş koşulları konusunda daha hızlı ve daha güvenli bir seyahat süreci deneyimlemesini hedeflediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, test yapılacak merkezlerin bilgileri, test sonuçları ve uçuş bilgileri dijital ortamda uygulama üzerinde yönetilebileceği bilgisine de yer verildi.

Pegasus Hava Yolları'nın yaptığı açıklamada, "Sağlık bilgilerinin doğrulanmasını tek bir uygulamada birleştiren IATA Travel Pass uygulaması, misafirlerin Kovid-19 pandemisine bağlı olarak değişkenlik gösteren ülke giriş koşullarını karşıladıklarını güvenli ve kolay bir şekilde doğrulamalarını sağlıyor. Sağlık verilerinin hassas doğası göz önünde bulundurularak tasarlanan uygulama kapsamında, veriler herhangi bir merkezi veri tabanı yerine misafirlerin kendi cep telefonlarında saklanıyor. Böylece misafirler, kişisel bilgilerinin paylaşımı üzerinde tam kontrole sahip oluyor" ifadelerine yer verildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

IATA Travel Pass uygulamasının nasıl kullanılacağına dair ise şu bilgilere yer verildi:

"Uygulama kapsamında öncelikle kendi cep telefonlarında pasaportlarının güvenli bir dijital versiyonunu oluşturuyor ve ardından uçuş bilgilerini sisteme girerek gidecekleri ülkenin giriş için belirlediği sağlık koşullarını öğrenebiliyor. Test yaptırması gereken misafirler, uygulama üzerinden onaylı tıp merkezlerinin kaydına erişebiliyor, uygulama aracılığıyla sonuçları güvenli bir şekilde alabiliyor. Misafirler, Kovid-19 testlerini uygulamaya yükleyip bu bilgileri oluşturdukları dijital pasaportla eşleştirdiklerinde, uygulama gidilecek ülkeye göre sonuçları kontrol ediyor ve aksi bir durum olmadığı takdirde misafirin telefonuna seyahate uygunluk sertifikası gönderiyor. Böylece misafirler havaalanında bu uygunluk sertifikasını göstererek veya öncesinde hava yoluyla dijital ortamda paylaşarak güvenle seyahatlerine devam edebiliyor"

Dünyanın en büyük hava yolu yazılım teknoloji sağlayıcılarından olan Hitit ile birlikte çalışan Pegasus Hava Yolları, önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planladığı farklı uygulamalarla da ülkeler arası uçuşun önündeki sağlık şartı bariyerini kolaylaştırarak, misafirlerinin seyahatlerini en sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefliyor.