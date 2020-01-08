Pegasus "ilk uçuşunu" yaptı - Son Dakika
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Pegasus "ilk uçuşunu" yaptı

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları'nın ilk uçuşu bu sabah saat 06.20 itibarıyla gerçekleştirildi.

Pegasus

Pegasus Hava Yolları'nın ilk uçuşu bu sabah saat 06.20 itibarıyla gerçekleştirildi.


Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin saat 06.00 itibarıyla açıldığı ve Pegasus Hava Yolları'nın ilk uçuşunun saat 06.20 itibarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.


Açıklamada 7 Ocak'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı uçuşların iptali sebebiyle uçuşları etkilenen misafirler için 8-9-10-11-12 Ocak tarihlerine 84 ek sefer planlandığı bildirildi.


Uçuşları etkilenen Pegasus Hava Yolları misafirleri bilet değişiklik ve iade işlemlerini ücretsiz olarak, flypgs.com'da "Bilet İşlemlerim" menüsünden, Pegasus Mobil Uygulamasında ise "Seyahatlerim" menüsünden gerçekleştirebilecek.

Pegasus Hava Yolları, İstanbul, Pegasus, Sabah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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