PEGASUS, İRAN SEFERLERİNİ GEÇİCİ SÜRE DURDURDU - Son Dakika

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İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne?

İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi