Pegasus, İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurdu - Son Dakika

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Pegasus, İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurdu
6 saat önce
Pegasus Havayolları koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:12 Kaynak: DHA
Pegasus Havayolları koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Pegasus Havayolları İtalya ve Irak seferlerini geçici olarak durdurmasına yönelik yazılı bir açıklaması yaptı. Açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.
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