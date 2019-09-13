Son Dakika Haberleri: Pegasus, Kırgızistan'daki ortaklıktan çekildi
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Pegasus, Kırgızistan'daki ortaklıktan çekildi

1 saat önce

Pegasus, Kırgızistan'da faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49'luk payını Birleşik Krallık şirketlerinden AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşmaya vardı.

Pegasus, Kırgızistan'daki ortaklıktan çekildi, System.String[]

Pegasus, Kırgızistan'da faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49'luk payını Birleşik Krallık şirketlerinden AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşmaya vardı.

Birleşik Krallık, Kırgızistan, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:50 
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