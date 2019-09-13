Pegasus, Kırgızistan'daki ortaklıktan çekildi
1 saat önce
Pegasus, Kırgızistan'da faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49'luk payını Birleşik Krallık şirketlerinden AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşmaya vardı.
Pegasus, Kırgızistan'da faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49'luk payını Birleşik Krallık şirketlerinden AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:50
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