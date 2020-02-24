Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu

15 dakika önce

Pegasus Hava Yolları, korona virüsün etkisinin artması sebebiyle 11 Mart tarihine kadar İran uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, korona virüsün etkisinin artması sebebiyle 11 Mart tarihine kadar İran uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.


Pegasus Hava Yolları korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İran'da korona virüsün etkisinin artması sebebiyle, Pegasus Hava Yolları olarak haftanın her günü icra ettiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen- Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarımızı 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuş bulunmaktayız" denildi. - İSTANBUL

Pegasus Hava Yolları, İstanbul, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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