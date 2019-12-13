Pegasus, "Küresel İlkeler Sözleşmesi"ne imza attı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pegasus, 'Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı - Son Dakika Ekonomi

Pegasus, "Küresel İlkeler Sözleşmesi"ne imza attı

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atarak, Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi oldu.

Pegasus,

Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atarak, Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında On İlke'ye uyacağını taahhüt etti.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, imzalayan kurumları küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymaya, tüm dünya halkları için yatırımlar yapmaya ve böylelikle BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na ulaşmasına destek olmaya çağırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak, hangi sektörde olursa olsun bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak bunların başlıcaları. Biz Pegasus Hava Yolları olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında On İlke'ye uyacağımızın sözünü verdik. Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz."

Pegasus Hava Yolları, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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