Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı, geç fren yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı, geç fren yapıldı - Son Dakika Dünya

Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı, geç fren yapıldı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkıp kaza yapan Pegasus uçağındaki Hollandalı yardımcı pilotun Türkçe bilmediği için kule ile irtibatında anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle geç fren yaptığı ortaya çıktı.

Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı, geç fren yapıldı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptığı sırada pistten çıkıp kaza yapan Pegasus uçağındaki Hollandalı yardımcı pilotun Türkçe bilmediği için kule ile irtibatında anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle geç fren yaptığı ortaya çıktı.


Uluslararası haber ajansı Reuters'in raporla ilgili bilgilere yer verdiği haberine göre kazada 6 saniye geç fren yapıldı.

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Sabiha Gökçen, Pegasus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:16 
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