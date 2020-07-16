Pegasus Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşlarını başlatıyor - Son Dakika

Pegasus Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşlarını başlatıyor

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz 2020 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ağrı uçuşlarını başlatıyor.

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz 2020 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ağrı uçuşlarını başlatıyor.

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Havayolu şirketi Pegasus, İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen'den de Ağrı'ya uçuşlarını başlatıyor. Sabiha Gökçen'den Ağrı'ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 07: 30'da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 10: 30'da düzenlenecek.

Yeni hattın biletlerinin 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi.

(iha)

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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pegasus Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşlarını başlatıyor - Son Dakika
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