Pegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

Pegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu

7 saat önce

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle Tahran seferlerini karşılıklı olarak 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurdu.

Pegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle Tahran seferlerini karşılıklı olarak 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurdu.

Pegasus açıklamasında, haftanın her günü yapılan İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarının 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu tarihe kadar olan uçuşlar için bilet alan misafirlerimiz, değişiklik ve iade işlemlerini flypgs.com internet sitesinden, Pegasus Mobil uygulamasından ve 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebilmektedir."

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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