Son Dakika Haberleri: Pegasus'tan 11.11 kampanyası
Son Dakika Ekonomi Pegasus'tan 11.11 kampanyası

Pegasus'tan 11.11 kampanyası

6 saat önce

Pegasus Hava Yolları, '11 Kasım Fırsatı' kampanyasını seyahatseverlerle buluşturduğunu duyurdu.

Pegasus'tan 11.11 kampanyası, System.String[]

Pegasus Hava Yolları, '11 Kasım Fırsatı' kampanyasını seyahatseverlerle buluşturduğunu duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "11 Kasım Fırsatı kampanyasından yararlanmak isteyen misafirler, kampanya kapsamında biletlerini 11-12 Kasım'da internet web sitesinden veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alarak, 15 Ocak–15 Mart 2020 tarihleri arasında seçili yurt dışı hatlarına 11 Euro+vergileri ödeyerek uçabiliyor. Toplam 50 bin koltuk için geçerli olacak 11 Kasım fırsatı kampanyası ve kampanyanın geçerli olduğu yurt dışı hatlarıyla ilgili detaylı bilgiye Pegasus'un web sitesi üzerinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verildi.


Pegasus Hava Yolları, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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